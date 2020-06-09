с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что пересмотра цены на газ для Белоруссии не предполагается.

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России

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