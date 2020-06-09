с чего всё началось

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что пересмотра цены на газ для Белоруссии не предполагается.

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 7

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Политика Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами» Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции. 21

Футбол Полузащитник сборной Японии может перейти в ФК «Ростов» Донской клуб рассматривает кандидатуру Кенто Хасимото. Полузащитник сборной Японии может стать игроком клуба «Ростов».

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,4K

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 93

Общество Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса. 5

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 115

Финансы ВТБ зафиксировал восьмикратный рост рефинансирования ипотеки В годовом выражении доля рефинансирования выросла на 9,5 п. п. С начала июня как минимум пять крупных банков — Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и банк "Дом.РФ" — снизили ставки по программам рефинансирования ипотеки.

Политика Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора. 10

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 2