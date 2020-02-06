с чего всё началось

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Политика В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.

Политика Путин подписал закон о введении должности зампредседателя Совбеза Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О безопасности», которыми вводится должность заместителя председателя Совета Безопасности России.

Общество Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Политика Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

Недвижимость На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Политика ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Биатлон Бабиков выиграл суперпреследование на 8 этапе Кубка России Чемпион мира 2017 года и трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании на 8 этапе Кубка России по биатлону.

Технологии Samsung заблокировал умные телевизоры россиян Как правило, техническая поддержка Samsung рекомендует обращаться на горячую линию для решения проблемы.

Технологии Мобильные приложения для обучения Развитие современных технологий позволяет разрабатывать и применять все более эффективные методики обучения.