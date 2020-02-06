Экономика
REGNUMВ Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.
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Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии могут подписать до конца года
Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.
Здоровье
На Среднем Урале выросло число заболевших ОРВИ
В Свердловской области зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболеваний ОРВИ в период с 3 по 5 февраля 2020 года.
Общество
Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
СМИ: У российских чиновников нашли на Рублевке недвижимости более чем на триллион рублей
В итоговый перечень внесены 800 владельцев недвижимости на Рублевке, среди них 631 человек может быть тем или иным образом связан с российской властью.
Политика
Зеленский презентовал мобильное приложение для голосования
«Наша цель, чтобы все отношения человека с государством осуществлялись при помощи смартфона и интернета, в том числе голосование на президентских, парламентских и местных выборах», – сказал Зеленский.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Интернет
Google уличили в создании новой операционной системы
В прошлом ноябре наименование Pigweed было замечено в коде другой разработки Google — операционной системы Fuchsia, пока находящейся на начальной стадии.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Космос
Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад
Издание Planet Today сообщает, что галактика существовала уже 12 миллиардов лет назад.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных
Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию
Любовь Успенская, которая отпраздновала свое 65-летие в прошлом году в феврале, призналась, что никогда не получала пенсию от государства.
Общество
Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Происшествия
В Приморье нашли девочку, живущую вместе с телятами и козами
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева празднует первый день рождения сына
Интересно, что малыш появился на свет в Майами, а свой первый день рождения отмечает в Дубае.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Россиянина убили в грузинском монастыре
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 может стать первым в мире смартфоном с памятью LPDDR5
Представитель Micron Technology подтвердил, что смартфон Xiaomi Mi 10 станет первым мобильным устройством с новым стандартом памяти LPDDR5.
Здоровье
Доктор Рошаль считает, что тюменцам не стоит опасаться коронавируса
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает оправданным решение руководства страны создать карантинную зону именно в Тюменской области.