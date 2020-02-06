Экономика
RT на русскомБелоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Происшествия
В Ялте человека смыло в штормящее море
Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Шоу-бизнес
Астролог Володина объяснила уход принца Гарри из королевской семьи
Политика
Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Космос
Зонд «Паркер» установил новый рекорд
05.02.20 Зонд «Паркер» установил новый рекорд по близости искусственного объекта к Солнцу.
Космос
«Сердце» Плутона оказалось способно управлять ветрами
Новые исследования показали, что область Томбо (именно такое название ей присвоили) может влиять на атмосферную циркуляцию и ветра планеты, сообщает CNN.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева
Происшествия
В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Происшествия
Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене
69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
Космос
Открыта «галактика-монстр» времен сотворения мира
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Политика
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
Здоровье
Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака
Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.