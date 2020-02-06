Экономика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА
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