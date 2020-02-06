Экономика
RT на русскомБелоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Политика
Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор
Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Общество
В Минтрансе назвали число ожидающих вылета из Китая россиян
Вылета из Китая в Россию ожидают 1765 россиян с билетами на 6—29 февраля. Об этом информирует пресс-служба российского Минтранса.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Происшествия
«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
Происшествия
Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Общество
Хватит ли воды в Крыму на курортный сезон
Запасов питьевой воды в Крыму хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула
В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кино
Опубликован полный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Авто
Цены и комплектации нового Kia Seltos объявлены официально
Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Политика
Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой
Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их как разменную монету в своих политических играх.
Спорт
21 миллиард наигранных часов: в Steam подвели итоги 2019 года
За 2019 год пользователи наиграли 21 миллиард часов.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.