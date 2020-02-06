с чего всё началось

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.

Общество Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.

Происшествия «Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.

Общество Хватит ли воды в Крыму на курортный сезон Запасов питьевой воды в Крыму хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.

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Политика Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Авто Цены и комплектации нового Kia Seltos объявлены официально Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.

Политика Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их как разменную монету в своих политических играх.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.