Экономика
RT на русскомБелоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Космос
Открыта «галактика-монстр» времен сотворения мира
Хоккей
Сегодня сборная России сыграет с Финляндией на Евротуре
Сегодня в Хельсинки сборная России в выставочной игре третьего этапа Евротура сыграет против Финляндии.
Футбол
Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»
Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Экономика
OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Ранее Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы и обнаружила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов и почти три четверти показателей госпрограмм.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Шоу-бизнес
Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео
Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Общество
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Футбол
Роналду на 35-летие подарили «гелендваген»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.