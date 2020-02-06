с чего всё началось

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Футбол Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин» Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.

Спорт Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Политика Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева Ранее Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы и обнаружила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов и почти три четверти показателей госпрограмм.

Политика Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.

Политика Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.

Происшествия Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.

Политика Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».

Футбол Роналду на 35-летие подарили «гелендваген» Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль.

Общество Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».