Экономика
RT на русскомБелоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Китайские исследователи выяснили, что коронавирус обходит стороной детей.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
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Открыта «галактика-монстр» времен сотворения мира
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