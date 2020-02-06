с чего всё началось

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн. Об этом он заявил на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Политика В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.

Экономика Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

Общество Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу.

Политика Республиканцы пожалуются на Пелоси за разорванный текст речи Трампа Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) намерен подать жалобу на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Армия и оружие В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

Здоровье Как страны мира борются с коронавирусом Как страны мира борются с коронавирусом Военно-транспортный Ил-76, слабо работающее отопление и ведро вместо туалета — так недавно эвакуировали из Китая россиян, спасающихся от эпидемии коронавируса.