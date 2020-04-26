Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом

Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой, передает Tut.by.
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РБКвчера в 17:48

Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 14:26
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Предстоящее лето может стать самым жарким в истории

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В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
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ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен

Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
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В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов

В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
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Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
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Общество

Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
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Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
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Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 08:44
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Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий

Пятигорский городской суд арестовал бывшего мэра города Льва Травнева.
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Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

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Общество

В Подмосковье число случаев заражения коронавирусом достигло 10 тысяч

Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч.
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Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

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Общество

Посольство Италии опровергло сообщения о закрытии границ до конца года

Ранее ряд российских СМИ опубликовал сообщение, что итальянские власти закроют границы государства до конца 2020 года.
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Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

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В Госдуме не поддержали вариант переноса майских праздников

Возможный перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней окажет дополнительную нагрузку на российскую экономику.
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Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
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В Волгограде сработало взрывное устройство в машине

Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
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В Киевской области выявили очаг COVID-19 в общежитии

Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в общежитии в Киевской области, заболели семь человек, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской областной госадминистрации.
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На критику сериала «Зулейха открывает глаза» отреагировал Маковецкий

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Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
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Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds

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