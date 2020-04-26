Коронавирус
Lenta.ruБелоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом
Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой, передает Tut.by.
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Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.
РИА Новости 02:42
Общество
В Самарской области коронавирусом заразились еще 20 человек
Среди новых инцифированных 15 человек проживают в Тольятти, 3 человека находятся в Сызрани, 1 — в Чапаевске и еще 1 — в Ставропольском районе.
Evo-rus.com вчера в 11:25
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43