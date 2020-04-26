Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой, передает Tut.by.

Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом

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