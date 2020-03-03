Экономика

REGNUMREGNUMБелоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
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Минск не договорился с крупными поставщиками российской нефти

News.ru14:05

Глава «Белнефтехима»: договоренностей с поставщиками нефти из РФ пока нет

Экономика сегодня05:38

Белоруссия не договорилась с российскими поставщиками нефти

Мой Брянск08:46

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

REGNUM07:40

В Минске заявили, что договоренностей с крупными поставщиками нефти РФ пока нет

ТАСС06:50

Белоруссия продолжает переговоры по поставкам российской нефти

Rambler News Service06:46

Белоруссия решила закупать российскую нефть по-новому

Lenta.ru12:49
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Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Политика

Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Коммерсантъ 14:00
Единоборства

Поветкин проведет бой с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Российский боксер Александр Поветкин проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере.
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Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Коммерсантъ 04:50
Здоровье

На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус

Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
REGNUM 05:24
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Здоровье

На Украине из-за коронавируса могут изменить правила вызова скорой помощи

При подозрении на коронавирус скорая помощь на Украине будет обязана приезжать на вызов, даже если у человека просто повышена температура, заявил 3 марта заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер во время брифинга.
REGNUM 06:31
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

REGNUM 12:44
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Футбол

Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт

Sport24.ru 08:08
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Piter.tv вчера в 23:22
Музыка

Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.
Газета.Ru 05:34
Политика

Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Ведомости 02:00
Наука

Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении

Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Хайтек 12:23
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
News102.ru 14:16
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Футбол

Алексей Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в чемпионат Испании

Metaratings 09:04
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Армия и оружие

В ООН обвинили Россию в военных преступлениях в Сирии

«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — делает итог комиссия.
Городовой 04:07
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10

Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.
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Кино

Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Культуромания вчера в 09:35
Технологии

«ВКонтакте» запустит аналог TikTok в своем приложении

«ВКонтакте» запустит экспериментальный сервис коротких видео наподобие TikTok. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на презентацию проекта.
Афиша Daily 14:01
Авто

HAVAL построит в Тульской области предприятие по производству моторов

CarsWeek.ru 05:06
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Культуромания 01:17
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СКА обыграл «Витязь» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина

Газета.Ru 14:03
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
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