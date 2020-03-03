Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

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