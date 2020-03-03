Экономика

REGNUMREGNUMБелоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
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Минск не договорился с крупными поставщиками российской нефти

News.ru14:05

Глава «Белнефтехима»: договоренностей с поставщиками нефти из РФ пока нет

Экономика сегодня05:38

Белоруссия не договорилась с российскими поставщиками нефти

Мой Брянск08:46

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

REGNUM07:40

В Минске заявили, что договоренностей с крупными поставщиками нефти РФ пока нет

ТАСС06:50

Белоруссия продолжает переговоры по поставкам российской нефти

Rambler News Service06:46

Белоруссия решила закупать российскую нефть по-новому

Lenta.ru12:49
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Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

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Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

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Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова

НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
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Netflix сообщил о начале съёмок четвёртого сезона «Очень странных дел»

News.ru 10:11
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда вчера в 03:23
Космос

Наша галактика получила «травму позвоночника»

LentaChel.ru 04:07
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

Психолог рассказал, как по имени и дате рождения вычислить преступника

Борис Хигир утверждает: имя, отчество, группа крови и дата рождения влияют на судьбу человека.
НТВ 07:23
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Единоборства

Александр Емельяненко упрекнул Канделаки в незнании бойцовского мира

РБК 14:55
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Общество

Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 10:53
Гаджеты

Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

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Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
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Футбол

«Саарбрюккен» выбил «Фортуну» из Кубка Германии и вышел в полуфинал

«Саарбрюккен», выступающий в региональном дивизионе, вышел в полуфинал Кубка Германии. В 1/4 финала была обыграна «Фортуна».
Sport24.ru 15:38
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда может завершиться регистрация «Фризиума»

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина рассказала, когда может быть завершена регистрация лекарственного препарата "Фризиум" в России.
РЕН ТВ вчера в 23:23
Политика

Путин: Россия не намерена воевать с другими странами

Владимир Путин заявил, что Россия не намерена воевать с другими государствами и создает уникальную ситуацию, при которой у других стран также не возникнет желания вступать в военные конфликты с нашей страной.
Общественное телевидение России вчера в 05:46
Футбол

Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Газета.Ru 14:32
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В Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Вести.Ru 13:28
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Ученые развеяли главные мифы о Луне

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Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

РБК 08:12
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Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз»

Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".
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