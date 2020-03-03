Экономика
REGNUMБелоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
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Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Музыка
Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение
На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров.
Хоккей
ФХР хочет повысить потолок зарплат в КХЛ в интересах сборной России
Просьбу о повышении потолка зарплат федерация хоккея мотивирует интересами сборной России.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5600 XT с обновлённым vBIOS до магазинов пока не доехали
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Единоборства
Емельяненко показал видео с тренировки с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео совместной тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Политика
В российском МИД рассказали, когда начнутся межафганские переговоры
Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Политика
В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»
Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Общество
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Общество
У сотрудника РФС подтверждён коронавирус
Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Здоровье
У жителя Белого Яра подозревают коронавирус
Мужчина, вернувшийся на днях из Вьетнама, обратился в районную поликлинику с высокой температурой.
Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Журавлев подчеркнул, что в таких условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве Сирии, пишет ТАСС.
Футбол
Президент «Интера» назвал клоуном главу Серии А
Президент миланского "Интера" Стивен Чжан подверг жесткой критике главу итальянской Серии А Паоло даль Пино, возмутившись решением о переносе ряда матчей 26-го тура чемпиоата из-за вспышки коронавируса.