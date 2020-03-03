Белоруссия не договорилась о закупки нефти с крупными российскими поставщиками. Глава концерна "Белнефтехим" сообщил, что будут заключаться контракты с небольшими компаниями. Андрей Рыбаков пояснил, что с крупными поставщиками пока нет договоренностей.

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

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