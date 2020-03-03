Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБелоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Белоруссия не договорилась о закупки нефти с крупными российскими поставщиками. Глава концерна "Белнефтехим" сообщил, что будут заключаться контракты с небольшими компаниями. Андрей Рыбаков пояснил, что с крупными поставщиками пока нет договоренностей.
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Минск не договорился с крупными поставщиками российской нефти

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Глава «Белнефтехима»: договоренностей с поставщиками нефти из РФ пока нет

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Белоруссия не договорилась с российскими поставщиками нефти

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Один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь, на его долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пуско-наладочных организаций.
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