Власти Белоруссии продолжат искать новые источники импорта нефти, но при этом не будут оказываться от поставок сырья из РФ. Такое заявление сделал премьер Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Белоруссия не откажется от поставок нефти из России

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