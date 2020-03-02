Энергетика
Piter.tvБелоруссия не откажется от поставок нефти из России
Власти Белоруссии продолжат искать новые источники импорта нефти, но при этом не будут оказываться от поставок сырья из РФ. Такое заявление сделал премьер Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
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Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
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Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone
Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS, сообщает Reuters.
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
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Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
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Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
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Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что Минздраву нужно дополнительно изучить приведенные СП данные об обеспеченности водой медицинских учреждений.
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Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.