Энергетика
ТАССБелоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
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Хоккей
КХЛ. Олег Знарок: Инициировал ли я потасовку «пять на пять»? Странный вопрос
Наставник «Спартака» Олег Знарок подвел итоги первого матча плей-офф КХЛ с московским «Динамо».
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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
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«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
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Aurus получил более 700 предзаказов на люксовые автомобили
Производитель люксовых российских автомобилей Aurus собрал уже более 700 предзаказов на премиальные машины.
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«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате Германии
"Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
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Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
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Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Гаджеты
Apple заплатит до 500 млн долларов за намеренное замедление iPhone
В сети появилась информация о том, что американская компания Apple в конечном итоге все же заплатит до 500 млн долларов за то, что занималась намеренным замедлением iPhone после выхода новых моделей.
Здоровье
В Латвии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Латвии, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Космос
Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе
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Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Политика
Кадыров оценил поправки Путина к Конституции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки к Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали Наташу Королеву на новом фото
Певица Наташа Королева издала новый сборник своих старых хитов.
Шоу-бизнес
Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения
Несмотря на рождение двоих совместных детей Водянова и Арно не спешат вступать в официальный брак.
Общество
Что изменится в России с 1 марта 2020 года
Медицина С 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства для нуждающихся в них пациентов по решению специальной медицинской комиссии.
Общество
В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.