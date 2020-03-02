Энергетика

ТАССТАССБелоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
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Минск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти

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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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