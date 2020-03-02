Энергетика

ТАССТАССБелоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
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Минск: Закупки российской нефти угрожают энергетической безопасности

REGNUMвчера в 13:17

Минск заинтересован в долгосрочном контракте с Баку на поставку нефти

RT на русскомвчера в 10:47

Белоруссия не планирует полностью отказаться от поставок нефти из России

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Белоруссия решила не отказываться от российской нефти

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Белоруссия попросила Азербайджан о долгосрочном контакте на нефть

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Минск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти

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Политика

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Газета.Ru вчера в 11:32
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Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах

Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций.
РЕН ТВ 01:36
Футбол

РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна

Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
NewInform вчера в 18:15
Финансы

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Общество

Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Газета.Ru 00:37
Политика

ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Алтапресс 29 февраля в 07:21
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Биатлон

В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова

Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
ТВ Центр вчера в 06:50
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
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Диетологи дали рекомендации по правильному питанию в Великий пост

ToDay News Ufa вчера в 13:16
Общество

Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян

Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Газета.Ru 01:22
Общество

Собянин объявил о мерах борьбы с коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец вчера в 11:40
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Армия и оружие

В США заявили, что Россия не угрожает странам Прибалтики

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — заявил Гилмор журналистам.
Мойка78 вчера в 20:05
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Происшествия

Омичка приговорена к 11 годам колонии за убийство дочери хлебом

Интерфакс 01:23
Общество

Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове прекращено

18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
КП - Саратов 01:45
Происшествия

Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Коммерсантъ 00:59
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru вчера в 13:48
Хоккей

Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета вчера в 23:51
Авто

Nissan сокращает производство машин в России

Как порталу «Интерфакс» сообщил представитель корпорации, в условиях сложившийся непростой ситуации на российском рынке петербургский завод японского автоконцерна, который выпускает модели X-Trail, Qashqai и Murano, в течение нескольких месяцев перейдёт на односменный режим работы.
CarsWeek.ru вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН 29 февраля в 23:35
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Общество

ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 18:46
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Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa вчера в 05:23
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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