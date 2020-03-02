Энергетика
ТАССБелоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
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