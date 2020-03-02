По словам Румаса, без альтернативных поставок нефти говорить об энергобезопасности страны нельзя, передает в понедельник, 2 марта, БелТА. Ранее в понедельник премьер Белоруссии заявил о заинтересованности Минска в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

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Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».