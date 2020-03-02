Энергетика

ИзвестияИзвестияМинск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти

По словам Румаса, без альтернативных поставок нефти говорить об энергобезопасности страны нельзя, передает в понедельник, 2 марта, БелТА. Ранее в понедельник премьер Белоруссии заявил о заинтересованности Минска в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
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Минск: Закупки российской нефти угрожают энергетической безопасности

REGNUMвчера в 13:17

Белоруссия попросила Азербайджан о долгосрочном контакте на нефть

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Минск заинтересован в долгосрочном контракте с Баку на поставку нефти

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News.ruвчера в 11:40

Минск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти

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Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК вчера в 12:41
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости 01 марта в 10:34
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
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Проголосовать за поправки в Конституцию граждане смогут дома

Центризбирком 2 марта принял порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Регион 64 00:05
Здоровье

Борис Джонсон возглавил спецкомиссию кабмина по борьбе с коронавирусом

Совещание специальной комиссии правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией провел британский премьер-министр Борис Джонсон 2 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Красная весна вчера в 03:34
Происшествия

В Хабаровске экстренно приземлился самолет

Самолет Airbus А-330 экстренно приземлился в Хабаровске.
Вести.Ru 00:25
Происшествия

В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков

Более 160 человек были доставлены в милицейские участки после массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии.
РИА Новости 00:28
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru 01 марта в 22:22
Авто

Новый Fiat 500e засвечен перед премьерой

Официальные фотографии нового Фиата 500e появились в Сети накануне полноценной премьеры.
Авторевю вчера в 13:17
Армия и оружие

Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии

Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Газета.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие

Появилось видео перехвата самолета-«нарушителя» границы на Камчатке

Российская газета вчера в 21:06
Общество

Президент подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат.
Российская газета 01 марта в 10:18
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Актуальные Новости вчера в 13:07
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Адвокаты Мухатова и сам обвиняемый попросили о снисхождении и о назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы.
Lenta.ru вчера в 22:52
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru вчера в 10:27
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс вчера в 02:11
Культура

Жители Перми предложили 191 вариант гимна города

Окончательный вариант гимна определят пермяки путем интернет-голосования.
Город342 вчера в 23:49
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва 01 марта в 05:10
Происшествия

Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Реальное время вчера в 10:29
Общество

В России увеличилось число краж бонусов со скидочных карт

Число попыток списания накопленных баллов от покупок со скидочных карт или из личных кабинетов на сайтах увеличилось в России в разы в 2019 году.
BFM.ru вчера в 23:50
Политика

На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву

Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», выразил сожаление из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Lenta.ru вчера в 09:51
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru вчера в 11:21
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2940 человек

Всего в мире подтвердили 90926 (+1858 за сутки) случаев заражения. За пределами Поднебесной от коронавируса погиб 181 человек.
МР7.ру вчера в 23:08
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb вчера в 06:32
Экономика

Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.
Известия вчера в 15:30
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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