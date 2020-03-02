Энергетика
ИзвестияМинск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти
По словам Румаса, без альтернативных поставок нефти говорить об энергобезопасности страны нельзя, передает в понедельник, 2 марта, БелТА. Ранее в понедельник премьер Белоруссии заявил о заинтересованности Минска в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
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Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
Проголосовать за поправки в Конституцию граждане смогут дома
Центризбирком 2 марта принял порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Здоровье
Борис Джонсон возглавил спецкомиссию кабмина по борьбе с коронавирусом
Совещание специальной комиссии правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией провел британский премьер-министр Борис Джонсон 2 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Происшествия
В Хабаровске экстренно приземлился самолет
Самолет Airbus А-330 экстренно приземлился в Хабаровске.
Происшествия
В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков
Более 160 человек были доставлены в милицейские участки после массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Авто
Новый Fiat 500e засвечен перед премьерой
Официальные фотографии нового Фиата 500e появились в Сети накануне полноценной премьеры.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии
Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Армия и оружие
Появилось видео перехвата самолета-«нарушителя» границы на Камчатке
Общество
Президент подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Адвокаты Мухатова и сам обвиняемый попросили о снисхождении и о назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Культура
Жители Перми предложили 191 вариант гимна города
Окончательный вариант гимна определят пермяки путем интернет-голосования.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Происшествия
Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова
Общество
В России увеличилось число краж бонусов со скидочных карт
Число попыток списания накопленных баллов от покупок со скидочных карт или из личных кабинетов на сайтах увеличилось в России в разы в 2019 году.
Политика
На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву
Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», выразил сожаление из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2940 человек
Всего в мире подтвердили 90926 (+1858 за сутки) случаев заражения. За пределами Поднебесной от коронавируса погиб 181 человек.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Экономика
Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей
По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.