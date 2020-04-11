Коронавирус
Вести.RuБелоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал в интервью порталу tut.by в пятницу, 10 апреля. В начале апреля порядка 10 тысяч тест-систем были доставлены в Минск из России.
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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
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В Башкирии умер первый пациент от коронавируса
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Авто
Появились изображения обновленного внедорожника Toyota Fortuner
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
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В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции
Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
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Предполагалось, что они контактировали с наибольшим числом зараженных. Оказалось, что среди них иммунитет всего у 3%.
ТагилСити.ру вчера в 12:42
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Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного
Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
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Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
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YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому
Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
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Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
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В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса
Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
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Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
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Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
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В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса
Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38