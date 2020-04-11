Коронавирус

Вести.RuВести.RuБелоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал в интервью порталу tut.by в пятницу, 10 апреля. В начале апреля порядка 10 тысяч тест-систем были доставлены в Минск из России.
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Белоруссия не будет покупать российские тесты на коронавирус

РИА Новости04:21

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим

Московский Комсомолецвчера в 17:38

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Вести.Ruвчера в 23:27

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на COVID-19

Известиявчера в 20:02

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

РБКвчера в 19:29

Белоруссия отказалась от российских тестов на вирус

News.ruвчера в 18:31

Белоруссия отказалась от российских тест-систем на коронавирус

REGNUM01:26
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
959
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент от коронавируса

На ежедневном брифинге по коронавирусу в Минздраве РБ глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в республике скончался первый человек, чьей причиной смерти является коронавирусная инфекция COVID-19.
ProUfu.ru 05:11
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Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A51 5G, который отличается от обычного Galaxy A51 не только поддержкой сетей 5G.
Megaobzor.com 09 апреля в 08:04
31
Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
3
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,8K
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
170
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Авто

Появились изображения обновленного внедорожника Toyota Fortuner

На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 07:36
3
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе

RT на русском 07:54
1
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
136
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
125
Политика

В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации

REGNUM 03:31
6
Религия

В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции

Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
7
Происшествия

Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
89
Общество

Лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Предполагалось, что они контактировали с наибольшим числом зараженных. Оказалось, что среди них иммунитет всего у 3%.
ТагилСити.ру вчера в 12:42
908
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
14
Происшествия

В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного

Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
163
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
72
Общество

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
19
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
19
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
127
Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
2
Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
1
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
136
Хоккей

Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»

Советский спорт 07:57
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
2
Общество

В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса

Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
296
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Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
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