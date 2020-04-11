Коронавирус
РБКБелоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус: Сами производим
Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Единоборства
Роман Власов: «Хабиб предлагал организовать бой в UFC»
FightTime.ru 08 апреля в 14:58
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 вчера в 06:04
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Экономика
Банки предлагают наказывать за подделку данных для кредитных каникул
Руководители российских банков обратились в правительство с просьбой ввести ответственность граждан за недобросовестное получение кредитных каникул.
Аргументы недели 03:55
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
Вывозной рейс для россиян из Антальи в Москву отменен
Рейс из Антальи в Москву, которым должны были улететь россияне, переносится на неопределенный срок.
Газета.Ru вчера в 18:24
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика
Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции
Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
Общество
В Ленобласти зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор по Ленинградской области зафиксировал пять новых подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 04:08
Футбол
«Ливерпуль» сообщил о коронавирусе у Кенни Далглиша
Ливерпуль, Великобритания, 11 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.
REGNUM 01:34
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
Здоровье
Врачи рассказали, какой кашель указывает на развитие рака легких
Кашель является наиболее распространенным симптомом рака легких, но он также может указывать на бронхит, ХОБЛ, туберкулез, воспаление легких.
Shraibikus News 05:13
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество
Штаб: Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
В столице за сутки подтверждено 1 тыс. 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, почти половина заболевших старше 45 лет.
Агентство Москва вчера в 03:44
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости вчера в 17:01
Экономика
ФАС в условиях коронавируса уделяет особое внимание естественным монополиям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в условиях пандемии коронавируса уделяет особое внимание поведению естественных монополий, рассказал в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) замглавы ведомства Сергей Пузыревский.
ПРАЙМ 05:01
Общество
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии
По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Российская газета 04:10
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Происшествия
В Калуге еще у шести человек подозревают коронавирус
Калуга, 9 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В Калужской области, по данным оперативного штаба на 9 апреля, из 11 заболевших коронавирусом девять человек находится на лечении и двое выздоровели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09 апреля в 05:38
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19
У 170 врачей и пациентов закрытой с 6 апреля на жесткий карантин больницы РКБ имени Куватова первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета вчера в 06:37