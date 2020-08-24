Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
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Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.В источнике
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