Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.