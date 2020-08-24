Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

РИА Новости11:25
Интерфакс

Белоруссия заявила, что в запущенных из Литвы шариках мог быть яд

Интерфакс08:09
RT на русском

Минобороны Белоруссии сообщило о пресечении провокации со стороны Литвы

RT на русском09:45
Коммерсантъ

Белоруссия отрицает нарушение воздушной границы Литвы

Коммерсантъ08:27
Газета.Ru

Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушных границ

Газета.Ru08:46
ТАСС

Минобороны Белоруссии выразило протест атташе Литвы в связи с инцидентом на границе

ТАСС11:00
РБК

МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы из-за спора о вертолете у границы

РБК10:32
КП - Беларусь

«Это была спланированная провокация»: послу Литвы в Беларуси вручили ноту из-за произошедшего на границе

КП - Беларусь09:33

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
562

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
15

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
1K

В Минздраве России обсудили смертность в Дагестане

Пресс-служба Минздрава РД, сообщила, что эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и меры по снижению смертности в регионе обсудили на совещании под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Новое дело11:03
1

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
39

Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
3

Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока

В конце концов Лавлок решил, что атмосфера Земли, в отличие от разреженной марсианской атмосферы, поддерживается в привычном нам состоянии биологическими процессами, которые имеют место на нашей планете.
Planet Today04:09
2

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
3