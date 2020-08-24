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Ведомости
Ведомости

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.В источнике
С чего всё началось
Ранее, в понедельник, МИД Литвы сообщил
, что накануне белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны.
Известия08:43
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Интерфакс

Белоруссия заявила, что в запущенных из Литвы шариках мог быть яд

Интерфакс08:09
РИА Новости

Белоруссия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Литвы

РИА Новости08:54
Газета.Ru

Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушных границ

Газета.Ru08:46
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы

ТАСС08:02
РБК

Перехват ВВС Белоруссии воздушных шаров на границе с Литвой. Видео

РБК09:47
Коммерсантъ

Белоруссия отрицает нарушение воздушной границы Литвы

Коммерсантъ08:27
RT на русском

Минобороны Белоруссии сообщило о пресечении провокации со стороны Литвы

RT на русском09:45
КП - Беларусь

Из-за нарушения воздушного пространства Литвы 23 августа: Вильнюс вручил Минску ноту протеста

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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
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