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Ведомости
Ведомости

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны. До этого Белоруссия выдвинула в сторону Литвы аналогичные обвинения, заявив о «пресечении провокации» с их стороны.В источнике
С чего всё началось
Ранее, в понедельник, МИД Литвы сообщил
, что накануне белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны.
Известия08:43
Подробнее о событии
РБК

ВВС Белоруссии объяснили угрозу от запущенных Литвой шаров

РБК08:48
Коммерсантъ

Белоруссия отрицает нарушение воздушной границы Литвы

Коммерсантъ08:27
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы

ТАСС08:02
РИА Новости

МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Литвы из-за ситуации на границе

РИА Новости09:01
Интерфакс

Белоруссия заявила, что в запущенных из Литвы шариках мог быть яд

Интерфакс08:09
Газета.Ru

Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушных границ

Газета.Ru08:46
RT на русском

ВВС Белоруссии прокомментировали инцидент на границе с Литвой

RT на русском08:15
КП - Беларусь

Из-за нарушения воздушного пространства Литвы 23 августа: Вильнюс вручил Минску ноту протеста

КП - Беларусь05:58

Главврач омской больницы опроверг влияние на лечение Навального извне

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский отрицает вмешательство извне в процесс лечения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает «Интерфакс».
Forbes03:26
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Комитет по иностранным делам Европарламента заслушает Тихановскую

Европейский парламент опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что Комитет по иностранным делам ЕП во вторник проведет внеочередное заседание, на котором выступит Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах в Белоруссии.
Московский Комсомолец08:08
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Тихановская провела встречу с замглавы Госдепа США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.
Rambler News Service08:51
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