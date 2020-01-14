с чего всё началось

Чиновник уверен, что переговоры должны возыметь успех. Крутой рассказал, почему Минск отказывается договариваться с Россией о поставках. По его словам, из-за налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии будет увеличиваться каждый год.

Шоу-бизнес Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).

Политика Президент России начал оглашение послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин начал выступление с ежегодным посланием Федеральному Собранию в Гостином дворе в Москве.

Общество Треть россиян высказались против длинных новогодних каникул Количество россиян, которые считают неудачной идеей длинные новогодние и рождественские праздники, с 2008 года увеличилось более чем в два раза.

Происшествия В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.

Энергетика Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.

Гаджеты AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.