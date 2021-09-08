Власти Белоруссии обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), рассказали РБК два источника в белорусском правительстве, по словам которых этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией.

РБК вчера в 13:13