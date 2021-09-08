Пока вопрос выделения средств не согласован российской стороной, по данным которой у фонда отсутствует возможность предоставить всю запрашиваемую сумму, отметил собеседник РБК в белорусском правительстве.
Власти Белоруссии обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), рассказали РБК два источника в белорусском правительстве, по словам которых этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией.
Авторы материала предполагают, что смена власти в Германии способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода, а также повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», которая выступает за аннулирование разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2».
Биологи под руководством профессора Йельского университета Джоан Стайц обнаружили, что коронавирус нового типа использует аналогичный подход, чтобы скрывать свое присутствие внутри клеток и подавлять работу их врожденного иммунитета на первых фазах заражения.