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Белоруссия обсудит привлечение до $3 млрд у Евразийского стабфонда

Белоруссия проводит переговоры о привлечении до трех миллиардов долларов внешних ресурсов.
Ридус
По данным РБК, Минск инициировал переговоры о получении средств через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).
Коммерсантъ
Пока вопрос выделения средств не согласован российской стороной, по данным которой у фонда отсутствует возможность предоставить всю запрашиваемую сумму, отметил собеседник РБК в белорусском правительстве.
РБК
8 сентября министр финансов России Антон Силуанов, который является полномочным представителем России в ЕФСР, заявил, что Россия может оказать дополнительную поддержку властям Белоруссии.
РБК

С чего всё началось

Белоруссия обсудит привлечение до $3 млрд у Евразийского стабфонда
Власти Белоруссии обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), рассказали РБК два источника в белорусском правительстве, по словам которых этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией.
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