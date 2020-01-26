Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана
Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
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Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Культура
Марина Зудина и Дарья Мороз представили новый сезон «Содержанок»
В феврале стартует новый сезон сериала «Содержанки», в котором главные роли исполняют Дарья Мороз и Марина Зудина.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Путешествия
Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Происшествия
Спасти ефрейтора Ботыгина — Daily Storm
Daily Storm 20 января рассказал историю ефрейтора Ильи Ботыгина из 96-й отдельной разведбригады, которого, с его слов, три недели продержали под арестом за проступок, не давали еды и применяли физическое насилие.
Политика
Глава МИД Ирана оценил американскую «сделку века» по Ближнему Востоку
Ранее МИД Турции заявил, что предложенная Дональдом Трампом «сделка века» является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
Публикуем актуальную информацию о перекрытии дорог в Алтайском крае
Интернет
Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей
Популярный антивирус Avast уличили в том, что он занимается продажей личных данных пользователей третьим лицам.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Единоборства
Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Космос
Два спутника могут столкнуться над США в январе
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Технологии
Продажи Valve Index удвоились после анонса Half-Life: Alyx
На втором месте оказался Oculus Quest с 317 тыс. Ранее Valve перенесла поставки Valve Index с декабря 2019 на февраль 2020 года.
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал, насколько опасен коронавирус
В Крыму усилили меры по профилактике коронавируса >> Также китайский вирус не переходит в стадию хронического заболевания: если организм оказывается сильнее инфекции, то справляется с ней на пятый-седьмой день, в противном случае возникает летальный исход.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Футбол
«ПСЖ» отклонил предложение «Атлетико» по Кавани
Общество
Компания Starbucks из-за коронавируса закрыла половину кофеен в Китае
Вспышка нового типа коронавируса в Китае заставила компанию Starbucks закрыть более двух тысяч своих кофеен в этой стране.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Авто
Названы автомобили, которые можно покупать по льготным кредитам
Еще россиянам можно взять по льготным ценам корейские автомобили Hyundai и Kia: "четырехдверки" Solaris, Rio, вседорожник Creta и кросс-хэтчбек Rio X-Line Примечательно, что Chevrolet Niva и паркетник Nissan Terrano теперь не попадают под действие Госпрограмм.