Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
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