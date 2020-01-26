Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новостивчера в 06:54

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

RT на русскомвчера в 11:57

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолецвчера в 06:54

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Rambler News Serviceвчера в 07:47

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ТАССвчера в 07:12

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новостивчера в 06:54

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Вести.Ruвчера в 07:51
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