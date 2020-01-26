Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости06:54

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Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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ТАСС07:12

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости06:54

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец06:54
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