Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

с чего всё началось

Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

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