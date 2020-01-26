Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана
Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
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Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.РИА Новости06:54
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