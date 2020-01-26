Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
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Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

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РИА Новости26 января в 06:54

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

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