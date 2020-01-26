Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана
Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.
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Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам
Вестник Кавказавчера в 02:37
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Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Происшествия
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В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Общество
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
Футбол
В «Ливерпуле» поддерживают позицию Клоппа по переигровке со «Шрусбери»
В клубе поддерживают позицию Клоппа насчет участия молодежной команды в игре во время зимнего перерыва, внедренного АПЛ.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Армия и оружие
Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США
Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Из-за коронавируса могут отложить выпуск нового iPhone
Вспышка коронавируса в Китае может отодвинуть сроки начала сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone.
Политика
Полномочия российской делегации оспорены в ПАСЕ
С предложением оспорить полномочия российской делегации выступил при обсуждении порядка работы ассамблеи в период зимней сессии представитель делегации Литвы.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
Происшествия
Тюменский солдат Евгений Графов признан потерпевшим в деле о дедовщине
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Политика
Лидер ХАМАС отверг предлагаемую Трампом «сделку века»
В Палестине отвергают план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный США.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Политика
В России может появиться Верховный правитель
Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с 82 пассажирами
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни (Афганистан).
Спорт
Модель Волански выбежала в купальнике на трассу с плакатом о Брайанте
Девушка появилась в купальнике на чемпионате мира по лыжным гонкам в Шладминге (Австрия), держа в руках плакат с надписью «Покойся с миром, Коби Брайант, 24».
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Культура
Марина Зудина и Дарья Мороз представили новый сезон «Содержанок»
В феврале стартует новый сезон сериала «Содержанки», в котором главные роли исполняют Дарья Мороз и Марина Зудина.
Армия и оружие