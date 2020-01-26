Минск намерен самостоятельно обсудить с Москвой вопрос возможных поставок нефти из Казахстана. Она пойдет транзитом через территорию РФ.

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

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