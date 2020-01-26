Энергетика
RT на русскомБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
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с чего всё началось
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.РИА Новостивчера в 06:54
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Rambler News Serviceвчера в 07:47
Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана
Газета.Ruвчера в 07:23
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