Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новостивчера в 06:54

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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