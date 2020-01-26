Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
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с чего всё началось

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новостивчера в 06:54

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

RT на русскомвчера в 11:57

Казахстан не будет посредничать в переговорах о транзите нефти в Белоруссию через Россию

ТАССвчера в 07:12

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Rambler News Serviceвчера в 07:47

Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

Газета.Ruвчера в 07:23

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Вести.Ruвчера в 07:51

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новостивчера в 06:54

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолецвчера в 06:54
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Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей найдена

Mockva.ru 01:44
Космос

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Телеканал 360° 24 января в 20:23
Общество

Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
РБК 02:38
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Российская газета 01:51
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

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Lenta.ru 00:57
Футбол

Юрий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Енисея»

Красноярский «Енисей» уволил главного тренера Юрия Газзаева.
Bookmaker-ratings.ru 01:37
Общество

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Байкал24 вчера в 23:21
Наука

Женщины чаще мужчин рискуют получить проблемы с сердцем

Было установлено, что сердечные заболевания развиваются у мужчин в более раннем возрасте, чем у женщин.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:29
Общество

Опрос показал отношение россиян к технологии искусственного интеллекта

Три четверти (75%) россиян слышали о технологии искусственного интеллекта (ИИ), при этом большинство относятся к распространению этой технологии положительно или нейтрально.
Rambler News Service 02:38
Футбол

Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Ньюкасл»

По информации Sky Sports, на клуб с Туманного Альбиона претендует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана, в распоряжении которого находится суверенный фонд его страны.
Газета.Ru вчера в 08:14
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Здоровье

Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова 25 января в 23:43
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
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Общество

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Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»

27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.
Советская Чувашия 03:04
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
РЕН ТВ 25 января в 19:29
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
RT на русском 25 января в 18:01
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 02:15
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Армия и оружие

По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара

Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
Газета.Ru вчера в 16:24
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия 25 января в 20:48
Футбол

Агенты предложили «Челси» купить Пёнтека

Представители польского нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека предложили своего клиента лондонскому «Челси», утверждает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Чемпионат вчера в 14:13
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал «воссоединение» с Дженнифер Энистон

Известный американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем воссоединении с одной из бывших жен — актрисе Дженнифер Энистон.
Московский Комсомолец 24 января в 08:22
Шоу-бизнес

Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости

Российский актер театра и кино Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» негативно оценил решение женщин заводить детей в старости.
Lenta.ru вчера в 15:25
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