Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости06:54

Подробнее о событии

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

RT на русском11:57

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Вести.Ru07:51

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости06:54

Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

Газета.Ru07:23

Казахстан не будет посредничать в переговорах о транзите нефти в Белоруссию через Россию

ТАСС07:12

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Rambler News Service07:47

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Энергетика

СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Ведомости 23 января в 17:11
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 11:39
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
REGNUM 13:08
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Здоровье

В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса

Инкубационный период нового типа коронавируса может длиться от одного дня до двух недель, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
RT на русском 09:00
Культура

Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

Культуромания 08:01
Футбол

Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»

Чемпионат 12:37
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Российская газета 13:00
Биатлон

Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Газета.Ru 12:48
Здоровье

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru вчера в 14:44
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Экспресс газета 04:15
Хоккей

«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.
РИА Новости 11:32
Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет

Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Коммерсантъ 12:18
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Польша заявила об исходящей от России угрозе

В Польше заявили об исходящей от России угрозе.
Газета.Ru 12:51
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Не думаю, что Фьюри сможет нокаутировать меня»

Sports.ru 11:00
Спорт

Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на ЧЕ

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы.
МК-Спорт 10:36
Технологии

Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

Народные новости вчера в 18:44
Биатлон

Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке

ГЛАС.RU 09:57
Культура

«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»

Режиссер, каждый новый спектакль которого — событие в культурной жизни Москвы, в интервью mos.ru рассказал о вдохновении, своих выпускниках и дальнейшем развитии «Электротеатра Станиславский».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:01
Здоровье

Назвали «безвредные» продукты, которые отравляют организм

Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
ToDay News Ufa 24 января в 08:23
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Политика

Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 24 января в 10:17
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

РИА Новости вчера в 00:17
Политика

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
РИА Новости 09:16
Происшествия

В гибели двух котов «Аэрофлот» обвинил Шереметьево

МИР 24 24 января в 15:25
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное