Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости06:54

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец06:54

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана

ПРАЙМ06:54
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