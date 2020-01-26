Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Политика
Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
Шоу-бизнес
Максим Галкин променял Аллу Пугачеву на Новую Зеландию
Известный ведущий и юморист Максим Галкин отправился покорять Новую Зеландию.
Наука
В ДР Конго нашли самый древний в мире гриб
В Демократической Республике Конго обнаружили древнейший в мире гриб.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Политика
В Грузии призвали радоваться «политически безопасному» числу российских туристов
Журналист Тенгиз Аблотия в статье, опубликованной изданием «Грузия online», пишет, что нужно благодарить Россию за введение запрета на авиасообщение именно летом 2019 года, а не, например, в 2021 году, ведь к этому времени, считает он, на российских туристов приходилось бы 50% от общего туристического потока в республику.
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
За сценарий пока не получившего названия фильма возьмется Крис Бремнер — до этого он работал над третьей частью франшизы под названием «Плохие парни навсегда», мировая премьера которой состоялась ранее в этом месяце.
Авто
Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам
Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы
В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Здоровье
Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом
Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.
Политика
Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Шоу-бизнес
На Ким Кардашьян подали в суд за нарушение авторских прав
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян оказалась в центре скандала из-за нарушения авторских прав.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Космос
Самарские ученые задумали собирать космический мусор гарпуном
Исследователи уверены, что мусор на околоземной орбите можно собирать гарпуном, а уже захваченный бросковым копьем мусор легко можно отбуксировать на тросе в атмосферу и уничтожить.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Биатлон
Биатлонисты из РФ повторили свой антирекорд на этапах Кубка мира
Российские биатлонисты повторили свой собственный антирекорд по числу гонок без наград на этапах Кубка мира, как сообщает ТАСС.
Космос
На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.