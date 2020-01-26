Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Общество Умер основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант Основатель и художественный руководитель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант умер в ночь на воскресенье, 26 января, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Общество Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).

Политика Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Футбол Дмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку.