Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Общество
Умер основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант
Основатель и художественный руководитель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант умер в ночь на воскресенье, 26 января, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Биатлон
Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей
Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
Наука
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти
Землетрясение магнитудой 6,8 случилось в пятницу, 25 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг.
Политика
На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже
Из-за паузы после саммита в «нормандском формате» во Франции зреет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Tez Tour приостановил продажу туров в Китай из-за коронавируса
Туроператор Tez Tour объявил о прекращении продажи туров на остров Хайнань (Китай) в связи с распространившимся коронавирусом нового типа.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Происшествия
Пьяный полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
Политика
Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Футбол
Дмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки
Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку.
Кино
Columbia Pictures снимет новую версию фильма «Анаконда»
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.