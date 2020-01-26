Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку
Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Игры
В ближайшее время не стоит ждать трассировки лучей в DOOM Eternal
В июле 2019 года стало известно, что DOOM Eternal будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
За сценарий пока не получившего названия фильма возьмется Крис Бремнер — до этого он работал над третьей частью франшизы под названием «Плохие парни навсегда», мировая премьера которой состоялась ранее в этом месяце.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Общество
Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу
Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Культура
Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу
Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Здоровье
У пятерых китайских студентов в Иркутске подозревают коронавирус
Напомним, по состоянию на 25 января в Китае выявлено около 1300 заболевших пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Политика
Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России
Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Наука
Грунтовые протисты оказались похожи на Пакмана
Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки
Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.