Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Теннис
Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/2 финала Australian Open.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Общество
Австралия решила вывозить своих граждан из Уханя на остров Рождества
Власти Австралии пообещали вывезти своих граждан из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом превысило 6 тыс. человек
Ранее стало известно, что официальное число инфицированных коронавирусом превысило количество заболевших атипичной пневмонией в 2003 году, когда за девять месяцев заболели 5327 человек.
Футбол
«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Происшествия
В Самарской области депутата подозревают в планировании убийства мужа
По информации следователей, одна из женщин является депутатом Думы Чапаевска, она и ее знакомая решили организовать убийство мужа.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Происшествия
Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве
В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии
Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Спорт
Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Единоборства
Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Культура
Запугивания и булавка: Басков и Лазарев рассказали о съемках в шоу
Певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, ставшие ведущими шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», отметили, что на съемках случаются скандалы, слезы и запугивания.
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
В случае продления каникул ещё на десять дней, в российских магазинах в преддверии праздничных 23 февраля и 8 марта может возникнуть дефицит потребительской электроники.