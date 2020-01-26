Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Газета.Ru13:08

Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам

Вестник Кавказа02:37

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец26 января в 06:54

Казахстан обсуждает с Белоруссией вопрос железнодорожных и трубопроводных поставок нефти

ТАСС00:02

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Вести.Ru26 января в 07:51

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости26 января в 06:54

Казахстан рассматривает варианты поставок нефти в Белоруссию

Красная весна00:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

РИА Новости 23:17
Теннис

Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/2 финала Australian Open.
Газета.Ru 22:21
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском 12:07
Общество

Австралия решила вывозить своих граждан из Уханя на остров Рождества

Власти Австралии пообещали вывезти своих граждан из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса.
РБК 21:00
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Открытый Нижний вчера в 09:43
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия вчера в 12:34
Здоровье

Число зараженных коронавирусом превысило 6 тыс. человек

Ранее стало известно, что официальное число инфицированных коронавирусом превысило количество заболевших атипичной пневмонией в 2003 году, когда за девять месяцев заболели 5327 человек.
РБК 22:52
Футбол

«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»

В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Bookmaker-ratings.ru 17:24
Происшествия

В Самарской области депутата подозревают в планировании убийства мужа

По информации следователей, одна из женщин является депутатом Думы Чапаевска, она и ее знакомая решили организовать убийство мужа.
Тольятти Онлайн 07:39
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru 02:57
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 16:55
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК 16:00
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa 07:16
Происшествия

Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве

В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Вечерняя Москва 05:12
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Интерфакс 12:31
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск 01:08
Экономика

Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом

Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
РБК 03:24
Армия и оружие

СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Известия 22:59
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 15:27
Спорт

Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга

Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Inc-news.ru 22:53
Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

ТВ Центр 03:20
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 15:08
Единоборства

Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Чемпионат 16:35
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Культура

Запугивания и булавка: Басков и Лазарев рассказали о съемках в шоу

Певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, ставшие ведущими шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», отметили, что на съемках случаются скандалы, слезы и запугивания.
Рамблер 12:54
Экономика

Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса

В случае продления каникул ещё на десять дней, в российских магазинах в преддверии праздничных 23 февраля и 8 марта может возникнуть дефицит потребительской электроники.
News.ru 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное