Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости06:54

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Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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РИА Новости06:54

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец06:54
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

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Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

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Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

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