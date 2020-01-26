Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам
Вестник Кавказавчера в 02:37
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Польша приготовилась к вмешательству России в выборы
В Польше вовсю готовятся к вмешательству России в ближайшие выборы в стране — президентские.
Хоккей
Тренер «Вашингтона»: «Овечкин обогнал настоящую легенду»
Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тод Рирден рассказал пресс-службе заокеанской лиги о снайперских рекордах Александра Овечкина.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Футбол
Федотов намерен сохранить «Сочи» в РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов намерен сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Происшествия
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки
Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Политика
ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Армия и оружие
В Иране сообщили о гибели курировавшего убийство Сулеймани офицера ЦРУ
Facebook Курировавший ликвидацию лидера спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа погиб в авиакатастрофе в Афганистане.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Армия и оружие
В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии
В Минобороны России не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Общество
Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами
Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Политика
Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной
План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Происшествия
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
Общество
Релиз нового iPhone могут отодвинуть из-за китайского коронавируса
Как пишет агентство Bloomberg, из-за близости сборочного цеха к очагу инфекции, релиз новой модели телефона могут отложить.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.