Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана
Газета.Ru26 января в 07:23
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