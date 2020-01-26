Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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