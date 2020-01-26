Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам
Вестник Кавказавчера в 02:37
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
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Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
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Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Экономика
Банки сократили выдачу наличных ссуд и кредитных карт
В Альфа-банке, МКБ, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Совкомбанке заявили, что введение ПДН не сказалось на динамике выдач необеспеченных ссуд и кредитных карт.
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.
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В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Кино
Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»
На YouTube-канале Back To The Future - The Musical опубликовали трейлер мюзикла «Назад в будущее».
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Гаджеты
Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов
Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
Финансы
Центробанк РФ значительно повысил официальные курсы доллара и евро
С 28 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США и евро. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
Авто
Шире и выше: Alpine превратила купе A110 в кроссовер
Французская марка Alpine, принадлежащая Groupe Renault, представила кросс-версию SportsX своей единственной модели A110, посвящённую победам одноименной предшественницы в Чемпионате мира по ралли.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Премьера "Форсажа 9" в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2020 года.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Энергетика
Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%
Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
В Таджикистане умерла старейшая женщина в мире
В Таджикистане в возрасте 126 лет умерла старейшая женщина в мире, жительница Аштского района Фотима Мирзокулова, которая родилась 13 марта 1893 года.