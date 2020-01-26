Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам
Вестник Кавказавчера в 02:37
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Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
«Проект»: в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
Издание предполагает три варианта трудоустройства Путина: Глава Госсовета Еще летом один из информированных собеседников "Проекта" в неформальной беседе рассказал: представляясь и подписывая письма, он в последнее время из всех своих должностей предпочитает делать акцент на членстве в Госсовете.
Гаджеты
Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Шоу-бизнес
Волочкова подаст в суд на бывшего мужа из-за 3 млн долларов
Балерина Анастасия Волочкова собирается подать в суд на своего бывшего мужа. Как сообщает Starhit.ru, причиной стали 3 млн долларов.
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Происшествия
СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет
Военно-транспортный самолет потерпел в среду крушение в иракской провинции Анбар, расположенной на западе страны.
Общество
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале
В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же понизится, снежный покров не растает, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Общество
Глава Минсвязи отрицает расширение доступа силовиков к данным россиян
Министр связи Максут Шадаев отрицает информацию о том, что Минкомсвязь хочет открыть доступ к данным о гражданах силовикам без получения разрешения суда.
Космос
Открыт новый тип полярных сияний
Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Энергетика
«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения
Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Политика
Минобороны раскритиковало слова Помпео о действиях РФ в САР
В военном ведомстве подчеркнули, что слова американского дипломата о «масштабных наступлениях России» на «мирных жителей Сирии» недопустимы, они не имеют ничего общего с реальностью.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге
Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
Биатлон
Россия выиграла мужскую эстафету на юниорском ЧМ
Армия и оружие
В Иране сообщили о гибели курировавшего убийство Сулеймани офицера ЦРУ
Facebook Курировавший ликвидацию лидера спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа погиб в авиакатастрофе в Афганистане.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.