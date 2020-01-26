Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

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Вести.Ru26 января в 07:51

Казахстан рассматривает варианты поставок нефти в Белоруссию

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Вестник Кавказавчера в 02:37

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости26 января в 06:54

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец26 января в 06:54
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Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
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«Проект»: в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

Издание предполагает три варианта трудоустройства Путина: Глава Госсовета Еще летом один из информированных собеседников "Проекта" в неформальной беседе рассказал: представляясь и подписывая письма, он в последнее время из всех своих должностей предпочитает делать акцент на членстве в Госсовете.
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Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
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Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
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СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет

Военно-транспортный самолет потерпел в среду крушение в иракской провинции Анбар, расположенной на западе страны.
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Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале

В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же понизится, снежный покров не растает, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
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Общество

Глава Минсвязи отрицает расширение доступа силовиков к данным россиян

Министр связи Максут Шадаев отрицает информацию о том, что Минкомсвязь хочет открыть доступ к данным о гражданах силовикам без получения разрешения суда.
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Открыт новый тип полярных сияний

Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.
ТАСС Наука 04:08
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
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Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
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Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
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Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой

Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Политика

В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

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«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения

Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
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СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

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Минобороны раскритиковало слова Помпео о действиях РФ в САР

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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
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В Иране сообщили о гибели курировавшего убийство Сулеймани офицера ЦРУ

Facebook Курировавший ликвидацию лидера спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа погиб в авиакатастрофе в Афганистане.
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Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 04:01
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