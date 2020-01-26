Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Газета.Ru13:08

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

РИА Новости26 января в 06:54

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Красная весна00:36

Казахстан обсуждает с Белоруссией вопрос железнодорожных и трубопроводных поставок нефти

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Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

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Вестник Кавказа02:37

Белоруссия обсудит с РФ поставки нефти из Казахстана

Московский Комсомолец26 января в 06:54
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Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

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Газета.Ru 03:45
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Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

RT на русском 15:15
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Lenta.ru 16:58
Автоспорт

Сергей Вязович: Китайцы едва не купили наш капотник на Дакаре

Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик.
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Происшествия

Стая собак напала на пятилетнего мальчика на Курилах

Газета.Ru 09:39
Шоу-бизнес

Бузова стала женой блогера из Новосибирска

Поп-дива Ольга Бузова официально стала женой блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Об этом сообщила «Лента.ру» накануне, 27 января.
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Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру 11:00
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 09:12
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Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»

Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
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Технологии

В США успешно испытали искусственный интеллект в воздушном бою

В США группа ученых университета Джонса Хопкинса успешно испытала искусственный интеллект, задействованного в воздушном бою с истребителем F-15.
Актуальные Новости 05:43
Политика

Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки в Токио

Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД РФ для получения разъяснений по поводу прошедшей в Токио выставки.
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Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

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Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу

Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
7Дней.ру 06:00
Шоу-бизнес

Гвен Стефани чрезмерно увлеклась косметическими процедурами

Пока Сальма Хайек, Кейт Уинслет и другие звезды выступают против пластики, рассказывая в интервью о пользе регулярных тренировок, правильного питания, сна и ухода за кожей, Гвен Стефани продолжает записываться к косметологам на «уколы красоты».
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Обновленную Kia Rio показали на первых фото

В социальных сетях появились фотографии обновленного хэтчбека корейского производства Kia Rio, сделанные во время тестовых испытаний.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
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Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
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Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза

Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
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В Самарской области депутат заказала убийство мужа

В Самарской области депутат Думы города Чапаевска подозревается в организации заказного убийства своего супруга.
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За сутки число заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу человек

За сутки количество заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу.
АСН24 19:39
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Компания Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
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Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
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