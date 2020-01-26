Энергетика
РИА НовостиБелоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Политика
Президент Палестины выступил против предложенной Трампом «сделки века»
Палестинский президент Махмуд Аббас прокомментировал предложенную Трампом «сделку века».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Автоспорт
Сергей Вязович: Китайцы едва не купили наш капотник на Дакаре
Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик.
Шоу-бизнес
Бузова стала женой блогера из Новосибирска
Поп-дива Ольга Бузова официально стала женой блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Об этом сообщила «Лента.ру» накануне, 27 января.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»
Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Технологии
В США успешно испытали искусственный интеллект в воздушном бою
В США группа ученых университета Джонса Хопкинса успешно испытала искусственный интеллект, задействованного в воздушном бою с истребителем F-15.
Политика
Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки в Токио
Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД РФ для получения разъяснений по поводу прошедшей в Токио выставки.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Шоу-бизнес
Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу
Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
Шоу-бизнес
Гвен Стефани чрезмерно увлеклась косметическими процедурами
Пока Сальма Хайек, Кейт Уинслет и другие звезды выступают против пластики, рассказывая в интервью о пользе регулярных тренировок, правильного питания, сна и ухода за кожей, Гвен Стефани продолжает записываться к косметологам на «уколы красоты».
Авто
Обновленную Kia Rio показали на первых фото
В социальных сетях появились фотографии обновленного хэтчбека корейского производства Kia Rio, сделанные во время тестовых испытаний.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Здоровье
Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Происшествия
В Самарской области депутат заказала убийство мужа
В Самарской области депутат Думы города Чапаевска подозревается в организации заказного убийства своего супруга.
Здоровье
За сутки число заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу человек
За сутки количество заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.