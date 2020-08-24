Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
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Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. Со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, Белоруссия пресекла их полет вертолетами.В источнике
С чего всё началось
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оборонного ведомства республики, экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО пресекли полет зонда из восьми воздушных шаров без применения оружия.
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