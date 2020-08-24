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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства

Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. Со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, Белоруссия пресекла их полет вертолетами.В источнике
С чего всё началось
Как поясняется в Telegram-канале
 оборонного ведомства республики, экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО пресекли полет зонда из восьми воздушных шаров без применения оружия.
Инфорос04:55
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Российская газета

Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Российская газета04:21
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Белоруссия заявила о «попытке нарушения воздушного пространства» с помощью шаров

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ТАСС

Белорусские вертолеты перехватили воздушные шары с антигосударственной символикой из Литвы

ТАСС04:13
РИА Новости

Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой

РИА Новости04:13
Газета.Ru

Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Газета.Ru04:20
РБК

Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы

РБК05:10
RT на русском

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