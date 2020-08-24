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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства

Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. Со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, Белоруссия пресекла их полет вертолетами.В источнике
С чего всё началось
«24 августа посол Белоруссии в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литовской Республики», — говорится в сообщении
.
RT на русском05:01
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Коммерсантъ

Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства

Коммерсантъ05:26
РБК

Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы

РБК05:10
Газета.Ru

Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Газета.Ru04:20
ТАСС

Белорусские вертолеты перехватили воздушные шары с антигосударственной символикой из Литвы

ТАСС04:13
РИА Новости

Белоруссия направит ноту Литве из-за запуска воздушных шаров

РИА Новости04:13
Российская газета

Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Российская газета04:21
RT на русском

Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения воздушного пространства

RT на русском05:01
КП - Беларусь

Из-за нарушения воздушного пространства Литвы 23 августа: Вильнюс вручил Минску ноту протеста

КП - Беларусь05:58

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
РИА Новости07:28
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На Украине в автопарке сгорели десять автобусов

Золотоноша, 24 августа 2020, 12:20 — REGNUM В автопарке города Золотоноша Черкасской области сгорели десять автобусов, написал местный депутат Александр Лошков 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM05:20

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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