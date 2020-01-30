С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости. По его словам, Москва и Минск не сумели договориться по стоимости прокачки нефти на этот год.

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

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