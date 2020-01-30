Энергетика

BFM.ruBFM.ruБелоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости. По его словам, Москва и Минск не сумели договориться по стоимости прокачки нефти на этот год.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

Газета.Ru12:50

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

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Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБК11:16

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Коммерсантъ10:44

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Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти

ТАСС09:58

РФ и Белоруссия закончили переговоры по транзиту нефти

Московский Комсомолец11:18
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В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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