В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

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Плановые военные сборы начнутся 11 августа в Беларуси в пограничных с Россией областях. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя белорусского Минобороны Наталью Гаврусик.

Минобороны Беларуси назвало плановыми сборы на границе с Россией

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