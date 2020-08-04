Политика
Телеканал RTVIМинобороны Беларуси назвало плановыми сборы на границе с Россией
Плановые военные сборы начнутся 11 августа в Беларуси в пограничных с Россией областях. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя белорусского Минобороны Наталью Гаврусик.
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с чего всё началось
В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.РИА Новости04:04
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Общество
Доход главы Липецкой области рухнул на 150 млн рублей за год
Добавим, доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году, в 2018 году он заработал 195,8 млн рублей.
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Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
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Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
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Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о том, что контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов.
Вестник Кавказа 10:25
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Volkswagen отзовет в России 57 автомобилей для утилизации
Немецкая компания Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 годы.
Известия 09:11
Политика
Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах.
Lenta.ru 07:02
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Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Здоровье
Вакцинацию от коронавируса первыми пройдут учителя и врачи
Массовая прививочная кампания начнется уже в октябре. Первыми в России пройдут вакцинацию от коронавируса школьные учителя и врачи.
Оka.fm 09:00
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM 09:59
Футбол
Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи»
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:40
Кино
Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Наука
Древнее ритуальное подношение инков найдено в озере Титикака
Ритуальное подношение инков в виде каменной шкатулки, где находилась лама, вырезанная из раковины спондилюса и цилиндрический предмет из слоистой золотой фольги, найдено на дне озера Титикака в Южной Америке, 4 августа сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна 03:14
Происшествия
Комитета против пыток: СК начал проверку о жалобе на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года
Правозащитники из Комитета против пыток сообщают о том, что СК начал первую доследственную проверку о жалобе на полицейское насилие во время московских протестов 2019 года.
Эхо Москвы 08:32
Энергетика
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru 09:05
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
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В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Гаджеты
Смартфон Realme X3 Pro получит двойную батарею и 65-Вт быструю зарядку
Говорится о поддержке быстрой подзарядки мощностью 65 Вт. Смартфон RMX2170 также "засветился" на сайте организации Wi-Fi Alliance.
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Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
Хоккей
Бывший нападающий «Вашингтона» Лайпсик подписал контракт с ЦСКА
Бывший нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Брендан Лайпсик стал игроком московского ЦСКА, сообщается на сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 09:05