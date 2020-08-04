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Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией

Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов на границе с Россией с 11 августа. Об этом заявила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик. Сборы военнообязанных в приграничной с Россией Витебской области носят плановый характер, заверила Гаврусик.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости04:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

После президентских выборов в Белоруссии пройдут военные сборы

Коммерсантъ05:27
ТАСС

Военные сборы под Витебском начнутся 11 августа

ТАСС04:40
РБК

В Белоруссии анонсировали военные сборы через день после выборов

РБК04:28
Известия

В Минобороны Белоруссии заявили о начале плановых военных сборов

Известия04:23
Lenta.ru

Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов

Lenta.ru04:13
РИА Новости

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости04:04
RT на русском

В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

RT на русском04:01
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Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений

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Российская газета05:20
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Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

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Octagon.Mediaвчера в 15:00
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