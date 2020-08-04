Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией
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Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов на границе с Россией с 11 августа. Об этом заявила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик. Сборы военнообязанных в приграничной с Россией Витебской области носят плановый характер, заверила Гаврусик.В источнике
С чего всё началось
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости04:04
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