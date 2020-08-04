Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией

Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов на границе с Россией с 11 августа. Об этом заявила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик. Сборы военнообязанных в приграничной с Россией Витебской области носят плановый характер, заверила Гаврусик.