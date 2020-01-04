Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВозобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА. По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки.
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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

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